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İrem Derici'den sıcak havalar için ilginç öneri: Donla gezin diyemiyorum onu da atın

İrem Derici'den sıcak havalar için ilginç öneri: Donla gezin diyemiyorum onu da atın

Ünlü şarkıcı İrem Derici, hava sıcaklıklarıyla baş etmek için bulduğu ilginç çözümü takipçileri ile paylaştı.

Sosyal medya paylaşımları ve gündem yaratan açıklamalarıyla adından söz ettiren İrem Derici, sıra dışı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 

7.4 milyon takipçisi olan İrem Derici hava sıcaklıklarına karşı ilginç bir çözüm buldu.

 Sıcaklık yüzünden çok bunalan İrem Derici, İstanbul'dayken sokağa donla çıkma önerisinde bulunmuştu. Ama tatil için İzmir'e gidince sıcaklık da katlandı. Hava sıcaklıklarına daha fazla dayanamayan ünlü şarkıcı, "İzmir o kadar sıcak ki, İstanbul'da dediğim gibi 'Donla gezin' bile diyemiyorum. Onu da atın, hiç gerek yok." sözleriyle takipçilerini güldürdü. 

Etiketler irem derici izmir sıcak hava
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