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Jahrein'den ünlü oyuncu Elçin Sangu'ya ''çomar'' davası

Jahrein'den ünlü oyuncu Elçin Sangu'ya ''çomar'' davası
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Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklu bulunan ''Jahrein'' lakaplı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, ünlü oyuncu Elçin Sangu'ya hakaret davası açtı.

Sosyal medyada “Jahrein” ismiyle bilinen ve 13 gündür tutuklu bulunan Ahmet Sonuç’un, oyuncu Elçin Sangu’dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanan Jahrein, sosyal medyadan tartıştığı oyuncu Elçin Sangu hakkında kendisine "çomar" dediği gerekçesiyle hakaret davası açtı.

"GAMER'IN ÇOMARINA DENK GELDİK"

Ahmet Sonuç, Elçin Sangu'nun kendisine, 27 Mayıs 2024'te sosyal medya üzerinden, "Gamer'ın çomarına denk geldik" ifadelerini kullandığını şikâyet dilekçesinde ifade etti.

"HİÇ SEKMEZ, KLASİK"

Ünlü oyuncu, X hesabından bulunduğu paylaşımda, 'Jahrein' lakaplı Sonuç’un kendisinden şikâyetçi olduğu dilekçenin fotoğrafı paylaşarak; “Jahr…….shahash ahhhh beee hiç sekmez klasik” yorumunda bulundu.

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklu bulunan Jahrein lakaplı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, ünlü oyuncu Elçin Sangu'ya hakaret davası açtı.

Etiketler jahrein elçin sangu çomar dava hakaret
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