Joker: Folie à Deux setinden ilk görsel geldi

Oscar ödüllü Joker filminin devam filmi olan Joker: Folie à Deux'ün çekimlerinden ilk kare yayınlandı.

"Joker" filminin devamı olan "Joker: Folie à Deux"un çekimleri başladı. Filmin yönetmeni Todd Phillips, Joaquin Phoenix'in canlandırdığı Arthur Fleck karakterinin sette çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve "İlk gün. Karakterimiz" ifadelerini kullandı.

Görüntüde Phoenix'in kafası geriye doğru eğik bir şekilde tıraş olduğu görülüyor.

Oscar ödüllü 2019 yapımı "Joker"in merakla beklenen devam filmi bir müzikal olacak. Filmde Joker'in sevgilisi Harley Quinn karakterini şarkıcı-oyuncu Lady Gaga canlandıracak.

"Suicide Squad" (2016), "Birds of Prey" (2020) ve "The Suicide Squad" (2021) gibi filmlerde Quinn karakterini Margot Robbie canlandırmıştı. Robbie kısa süre önce Lady Gaga'ya rol için iyi dileklerini iletti.

DC Comics filminde rol alacak diğer oyuncular arasında Catherine Keener, Brendan Gleeson ve Zazie Beetz yer alıyor.

Hikâyesi gizli tutulan devam filminin, 4 Ekim 2024'te vizyona girmesi planlanıyor.