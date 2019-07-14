Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak ?

ATV’nin en sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster geçtiğimiz haftalarda final yapmıştı. En son yarışmacı olan Arda Ayten sayesinde 1 milyonluk soruya kadar ulaşılmış ve milyonluk soruyu açtırma hakkına ulaşılmıştı.

Bölümün son yarışmacısı Arda Ayten 1 milyonluk soruya ulaştı ancak süre yetmemişti. Herkes Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını ve 1 milyonluk sorunun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor...

Herkes merakla o soruyu beklerken Kim Milyoner Olmak İster programı sezon finali yaptı.

Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından “Milyonluk soruyu açacak yarışmacıyı sezon sonuna sakladık” açıklamasında bulundu.

Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümleri Pazartesi ve Cumartesi günleri yayınlanıyordu. Milyonluk soru yeni sezon bölümünde açıklanacak.