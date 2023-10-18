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Kıvanç Tatlıtuğ 3. kez koronavirüse yakalandı

Kıvanç Tatlıtuğ 3. kez koronavirüse yakalandı
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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un üçüncü kez koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Hafta sonu ateşlenen ve test yaptıran yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs test sonucu 3. kez pozitif çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre hemen tedavisine başlanan Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve bebeği Kurt Efe'ye kovid geçirmemek için çok dikkatli davrandı.

Evde ayrı bir odada kendisini izole eden Tatlıtuğ'un 3 gün sonra test sonuçları negatife döndü. Ünlü oyuncunun yarın "Aile" dizisinin setinde işbaşı yapacağı öğrenildi.

 

Etiketler Kıvanç Tatlıtuğ covid 19 covid-19 koronavirüs
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