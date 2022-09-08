  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşıklar Bayramı'ndaki bu sahneye tepki yağdı

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşıklar Bayramı'ndaki bu sahneye tepki yağdı

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşıklar Bayramı'ndaki bu sahneye tepki yağdı

Netflix'te yayınlanmaya başlayan ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde yer aldığı Aşıklar Bayramı adlı filmdeki bir sahne avukatların tepkisini çekti.

Netflix'te yayınlanan Aşıklar Bayramı adlı filmde Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Yusuf ve babası Heves Ali'nin olduğu araç, jandarma tarafından durduruluyor. Kimlik isteyen jandarmaya Tatlıtuğ, "Avukatım ben" diye yanıt veriyor. Jandarma ise "Fark etmez kardeşim arka bagajı aç" ifadesini kullanıyor.

Filmde yer alan bu sahneye avukatlardan tepki geldi. Avukatlar, "Kimlik sorulanın avukat olması elbette fark eder" tepkisinde bulundu.

AŞIKLAR BAYRAMI KONUSU NEDİR?

Aşıklar Bayramı filminde ölümcül bir hastalığın pençesindeki göçebe bir halk ozanı olan Heves Ali ile geçmişle barışmaya çabalayan hayırlı evladı Yusuf ile 25 yılın ardından yeniden buluşur. Yıllar sonra bu buluşma sonrasında ilişkilerini nasıl kurtaracakları yer almaktadır.

Etiketler aşıklar bayramı tepki çeken sahne sahne kıvanç tatlıtuğ avukat avukatlar avukatlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Google'den tasarruf adımı: Elektrikliye başka, dizel ve benzinliye başka yol tarifi
Mersin yanıyor! Yol kapatıldı, yaralılar var, alevler Akkuyu Nükleer'e ilerliyor!
''Türkiye'nin Paris Hilton'u'' lakaplı Kendi, son hali ile herkesi şaşırttı
Galatasaray Mauro Icardi'yi resmen açıkladı
James Webb Uzay Teleskobu Tarantula Nebulası'nı görüntüledi
iPhone 14 tanıtıldı: İşte iPhone 14 fiyatı ve özellikleri
Galatasaray durmuyor: Sarı-kırmızılılar bir transferi daha bitirdi
Gökhan Güney'den gelininin iddialarına sert yanıt
Herkes merak ediyordu: Yemekteyiz yarışmasının dış sesi bakın kim çıktı
Değeri 42 bin TL'ydi: Acun'un sevgilisi Çağla Altunkaya ile Nazlı Sabancı pişti oldu