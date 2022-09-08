Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşıklar Bayramı'ndaki bu sahneye tepki yağdı

Netflix'te yayınlanmaya başlayan ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde yer aldığı Aşıklar Bayramı adlı filmdeki bir sahne avukatların tepkisini çekti.

Netflix'te yayınlanan Aşıklar Bayramı adlı filmde Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Yusuf ve babası Heves Ali'nin olduğu araç, jandarma tarafından durduruluyor. Kimlik isteyen jandarmaya Tatlıtuğ, "Avukatım ben" diye yanıt veriyor. Jandarma ise "Fark etmez kardeşim arka bagajı aç" ifadesini kullanıyor.

Filmde yer alan bu sahneye avukatlardan tepki geldi. Avukatlar, "Kimlik sorulanın avukat olması elbette fark eder" tepkisinde bulundu.

AŞIKLAR BAYRAMI KONUSU NEDİR?

Aşıklar Bayramı filminde ölümcül bir hastalığın pençesindeki göçebe bir halk ozanı olan Heves Ali ile geçmişle barışmaya çabalayan hayırlı evladı Yusuf ile 25 yılın ardından yeniden buluşur. Yıllar sonra bu buluşma sonrasında ilişkilerini nasıl kurtaracakları yer almaktadır.