Kızılcık Şerbeti çekimlerinden bomba sızıntı! Ömer ve o gizemli kadın... Kıvılcım fanları ayakta!

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti'nde sezon finaline sayılı günler kala, setten sızan görüntüler gündemi sarstı. Ömer karakterinin sahil kenarında gizemli bir kadınla çekilen sahnesi, "Kıvmer" hayranlarını ayağa kaldırdı.

Show TV’nin yeni sezon onayını kaparak başarısını perçinleyen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu kez senaryo sızıntılarıyla konuşuluyor. Hikayenin heyecan dozunun tavan yaptığı bölümlerde, sosyal medyaya düşen bir video izleyicinin tepkisini çekti.

Sahildeki Gizemli Kadın Kim?

Dizinin sevilen karakteri Kıvılcım ile yaşadığı aşkla bilinen Ömer’in (Barış Kılıç), bir kadınla sahilde baş başa oturduğu sahneler çekimler sırasında çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Videonun hızla yayılmasıyla birlikte, Ömer’in hayatına yeni birinin gireceği iddiası magazin kazanını kaynattı.

İzleyici Resmen İsyan Etti!

Dizinin 4. sezonuna doğru ilerleyen süreçte Kıvılcım ve Ömer karakterlerinin sürekli ayrılıp barışmasından yorulan sadık izleyiciler, sızan görüntülere sert tepki gösterdi. Sosyal medyada "Yine mi aynı hikaye?", "Kıvılcım ve Ömer artık huzur bulsun" yorumları yağarken, birçok kullanıcı yapım ekibini eleştiri yağmuruna tuttu.

Sezon Finalinde Neler Olacak?

Sızan görüntülerin ardından gözler senaryonun gidişatına çevrildi. Ömer’in yanındaki kadının eski bir tanıdık mı, yoksa hikayeye yeni dahil olan bir karakter mi olduğu henüz gizemini koruyor. Ancak kesin olan bir şey var ki; Kızılcık Şerbeti bu sezon finalinde de kimsenin tahmin edemeyeceği bir ters köşe yapmaya hazırlanıyor.

Ömer ve Kıvılcım aşkı bu yeni "gizemli kadın" engelini aşabilecek mi, yoksa büyük bir kopuş mu yaşanacak? Tüm bu soruların cevabı sezon finali bölümlerinde netleşecek.