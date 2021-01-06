Kurtlar Vadisi Kaos patladı! Röportaj 2017 yılına ait çıktı

Geçen hafta sonundan beri Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin Show TV'de şubat ayında ekrana döneceği iddiası sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

Necati Şaşmaz'ın konuyla ilgili Anadolu Ajansı'na verdiği bir röportaj da bu iddiaya dayanak olarak gösteriliyor. Bu iddialar doğrultusunda da Kurtlar Vadisi fanları da heyecanlanmıştı. Ancak gerçek ortaya çıktı.

Necati Şaşmazın röportajının 2017 yılına ait olduğu ortaya çıktı.

"Görüşme yapmadık"

Öte yandan Show TV yönetimi Kurtlar Vadisi dizisi için hiçbir görüşme yapmadıklarını, yakın zamanda yayına girecek tek dizilerinin Kırmızı Kamyon olduğunu açıkladı.