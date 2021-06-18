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Levent Üzümcü, tweetlerine üç nokta koyduğu için ifade verdiğini açıkladı

Levent Üzümcü, tweetlerine üç nokta koyduğu için ifade verdiğini açıkladı

Sanatçı Levent Üzümcü, bir tweet’inin ‘sonuna üç nokta eklediği’ için Anadolu Adliyesi’nde ifade verdiğini dile getitrdi.

Daha önce ‘dolar kurunu yükseltmek’ten ifadeye çağrıldığını söyleyen tiyatrocu Levent Üzümcü, bu seferde bir tweet’inin ‘sonuna üç nokta eklediği’ için ifade verdiğini paylaştı.

Üzümcü konuyla ilgili paylaşımında şunları kaydetti:

 “Mafyanın, katillerin, hırsızların, azmettiricilerin, rüşvetçilerin ellerini kollarını sallayarak dolaştığı ülkemizde az önce Anadolu Adliyesinde bir tivitimin sonuna eklediğim üç nokta (…) yüzünden ifade verdim.”

Etiketler levent üzümcü twitter tweet
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