MasterChef Türkiye'de elenecek isim ifşa mı oldu ?

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu pazar günü oynanacak olan "eleme oyunu"nda elenerek yarışmaya veda edecek yarışmacıyla ilgili sosyal medyadaki paylaşımlar ortalığı karıştırdı.

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta Nevzat elenmişti.

MasterChef'in sıkı takipçisi olan bir sosyal medya hesabı Pazar günü oynanacak olan eleme oyununda elenecek yarışmacının şimdiden belli olduğunu belirterek o ismi ifşa etti.

Yapılan paylaşımda, "MASTER BİLGİ ÖZEL HABER Tam 7 gün önceden söylüyorum" ifadeleri yer alırken, pazar günü elenerek yarışmaya veda edecek ismin de Hakan olacağı öne sürüldü.