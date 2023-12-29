Mehmet Aslantuğ evlilik sorusuna yanıt verdi

Mehmet Aslantuğ, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

Mehmet Aslantuğ katıldığı bir davette, gazetecilerin "Tekrar evlenir misiniz?" sorusuna yanıt verdi. Aslantuğ, "Bizim Arzum Onan ile hukuken tescil edilmiş derin ilişkimiz var zaten" dedi.

1996'da nikâh masasına oturan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 2023'ün Mayıs ayında yollarını ayırmıştı. Tek celsede boşanan ikili, el ele geldikleri boşanma davasından el ele ayrılmıştı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; eski eşlerden Mehmet Aslantuğ, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Aslantuğ, "Arzum Onan ile tekrar barışma ihtimaliniz var mı?" sorusunu cevapladı.

Konuyla ilgili konuşan Mehmet Aslantuğ, "Arzum Hanım ile hiçbir derdimiz yok. Evlat büyüttük birlikte... Bütün o yazılanlar uydurulmuş şeyler. Somut bir sebep yok. Psikolojik nedenler böyle ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Yorgunluklar var, etkilendiğimiz süreçler, pandemiler var. Bir sürü bileşen var bu hayatta. Bunları tek tek nasıl konuşabiliriz? Türkiye birbirinin gözünü oymaya alıştı" açıklamasını yaptı.

"HUKUKEN TESCİL EDİLMİŞ DERİN İLİŞKİMİZ VAR"

Can adında bir oğlu olan ünlü oyuncu, muhabirlerin, "Tekrar evlenir misiniz?" sorusuna ise, "Bizim hukuken tescil edilmiş derin ilişkimiz var zaten" şeklinde yanıt verdi.

İHANET HABERLERİNİ YALANLAMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz aylarda ayrılığın ardından açıklama yapan Mehmet Aslantuğ, 'ihanet' haberlerini yalanlamış ve boşanma sürecini anlatmıştı. Buna göre; ayrılığı dile getiren kişi bir yıl önce Arzum Onan olurken, boşanmayı da Aslantuğ istemişti.

"BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Arzum Onan ise, "Şu dönem kolay değil ama alışıyorum. Mehmet ile aram hiçbir zaman kötü olamaz. Birbirimizi çok seviyoruz. Biz görüşmüyor değiliz. Ortada oğlumuz Can var" ifadelerini kullanmıştı.