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  3. Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinden kötü haber

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan boşanıyor mu?

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan boşanıyor mu?
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Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın boşanacağı iddia edildi. 27 yıldır evli olan çiftin paylaşımlarına yorum yağdı.

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi. Yıllardır destansı bir aşk yaşayan ve birçok kişinin örnek aldığı çiftin boşanma aşamasına geldiği ve önümüzdeki ay evliliklerini noktalayacakları iddia edildi.

İDDİA ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Türkiye İşçi Partisi Muğla 1. sıra milletvekili adayı olarak açıklanan Mehmet Aslantuğ ve geçtiğimiz günlerde bir markanın reklam yüzü olan Arzum Onan'ın boşanacağı iddiası, sosyal medyayı karıştırdı. Magazin sayfasında üzücü haberi gören yüzlerce kullanıcı Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un paylaşımlarının altına "Bu evlilik biterse aşka olan inancımız gider", "Boşanmayın" "İnşallah haberler yalandır" yorumlarını yaptı.

Arzum Onan'ın Mart ayının ortasında Mehmet Aslantuğ'un fotoğrafını paylaşıp "Bugüne kadar sergilediğin duruş, verdiğin kararlar ve hayata kattığın tüm değerler için… seninle gurur duyuyorum" notu ise dikkat çekti. Birçok kişiye göre Onan'ın paylaşımı iddiaları çürütüyor.

Etiketler mehmet aslantuğ arzum onan boşanma ayrılık
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