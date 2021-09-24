Metin Hara, Adriana Lima için savcılığa başvurdu:

Ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı ilişki ile bir dönem gündemde sıklıkla yer alan Metin Hara "Aşağılandım, psikolojim bozuldu" diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile bir dönem yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren yazar Metin Hara "hakarete uğradım, psikolojik çöküntüdeyim" diyerek savcılığın kapısını çaldı. Avukatı aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe sunarak ünlü televizyon sunucusu Pelin Olgun hakkında şikayete bulundu. Olgun hakkında dava açılmasını isteyen Hara'nın dilekçesi ise oldukça ilginç.

Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre Metin Hara adına avukatı, savcılığa sunduğu dilekçesinde öncelikle Hara'yı tanıttı. Birçok global markanın Türkiye ve yurtdışındaki tanıtım mecralarında yer aldığını söyledi. Hara'nın 5 yıldır profesyonel anlamda enerji ile tedavi çalışmaları yaptığını söyleyen avukatı, insan zihnine sığmayan engin bilgisiyle tıbben imkansız sonuçlar alıp tıp camiasında yankı uyandırdığını öne sürdü. Metin Hara'nın binlerce insanın tedavisine yardımcı olduğu ve adeta hayatlarını dönüştürdüğü anlatılan dilekçede, kitaplarının yok sattığı gibi bilgiler ve ne kadar başarılı olduğuna dair anlatımlar da yer aldı.

"HABERLER ÜZÜYOR VE AŞAĞILAYICI, ENGELLENSİN"

Tüm bu bilgilerin ardından Metin Hara'nın Adriana Lima ile aşk yaşadığı, tıp diploması olmadığı halde hasta tedavi edip tabip ünvanı takındığını ve 5 yıla kadar hapsi istendiğine dair haber yayınlandığı ancak yapılan bu haberin kamuoyunda büyük bir yer edinmiş Hara'yı üzdüğü vurgulandı. Üzücü haberlerin saygın kimliğine zarar verdiği ifade edildi. Metin Hara'nın kiminle aşk yaşadığının kamuoyunda uluorta paylaşılmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği anlatılan dilekçede, diploması olmadığı halde hasta tedavi ediyormuşçasına duyurulmasının ise Hara'yı rencide ettiği kaydedildi. Bu tarz yapılan haberlerin Metin Hara'yı üzdüğü, saygınlığına zarar verdiği aynı zamanda aşağılayıcı olduğu da altı çizilen dilekçede kişilik hakkına büyük halel getirdiği anlatıldı. Söz konusu haberlerin Metin Hara'ya mağduriyet yaşattığı da ifade edilirken, haberlerin paylaşılmasıyla saygınlığının zarar göreceği belirtildi. Haber içeriklerinin neler olduğu tespit edilerek basında yayınlanmasının engellenmesi de talep edildi.

"PSİKOLOJİK ÇÖKÜNTÜ VE CİDDİ ZORLUK YAŞIYOR"

Dilekçede, Metin Hara'nın eleştiri sınırları içinde kalan yorumları ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdiğini ancak sosyal medya üzerinden yayın yapan 'Vibio' adlı bir kanalda kendisine 'büyücü, efsuncu, insanların dini veya manevi değerlerini istismar eden biri olarak gösterilerek hakaret ettiği kaydedildi. Video sahibinin hakaret içerikli paylaşımlarına devam ettiği anlatılan dilekçede, paylaşımlar sebebiyle Hara'nın psikolojik çöküntü ve sosyal yaşamında ciddi zorluklar yaşadığı, mağduriyetinin günden güne arttığı ifade edildi. Video sahibinin Hara'yı toplum nezdinde küçük düşürüp kendine fayda sağlamaya çalıştığı kaydedildi. Alenen hakaret suçundan cezalandırılması talep edildi.

SAVCILIK TAKİPSİZLİK VERDİ, METİN HARA İTİRAZ ETTİ, HAKİMLİK KALDIRDI

Söz konusu şikayetin ardından savcılık, web adresinin yurt dışında olduğunu ve bilişim suçlarında şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşmaya yurt dışındaki ülkenin hukuki yapısının olanak vermediğini belirterek takipsizlik kararı verdi. Ancak Metin Hara bu karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği söz konusu sosyal medya hesabıyla ilgili emniyetçe araştırma yapılmasını isteyerek takipsizlik kararını kaldırdı. Araştırmanın ardından sosyal medya üzerinden yayın yapan kanaldaki kişinin ünlü sunucu Pelin Olgun olduğu tespit edildi.

"HİCİV, MİZAHİ PAYLAŞIM" SAVUNMASI

İfadesi alınan sunucu Pelin Olgun, Metin Hara'nın tıp diploması olmamasına rağmen doktor gibi tavsiyelerde bulunmasına ve dünyaca ünlü kız arkadaşı Adriana Lima'yla herkesin görebileceği yerlerde gezme, sarılma pozları vererek sözde bilmeden ama bilerek yakalanmasına hiciv yaparak mizahi bir paylaşım yaptığını söyledi. Hara'nın ilişkilerini sosyal medyadan paylaştığını söyleyen Olgun, sürekli magazin sayfalarında yer alan bir ünlünün bazen sert de olsa hicivleri kabul etmesi gerektiğinin altını çizdi. "Eleştirimin sert olması hakaret boyutuna ulaştığı anlamına gelmez" dedi. Şimdi savcılığın tarafların ifadelerinin ardından vereceği karar merak konusu.

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