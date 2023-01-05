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Mine Tugay'ın son hali olay oldu: ''Müge anlı olmak istemişimdir''

Mine Tugay'ın son hali olay oldu: ''Müge anlı olmak istemişimdir''
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Yalı Çapkını dizisine dahil olan güzel oyuncu Mine Tugay'ın son hali sosyal medyada olay oldu.

Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu, senaryosunu Mehmet Barış Günger ve Erhan Tuncer’in kaleme aldığı Yalı Çapkını'nın 16. bölümüne Mine Tugay dahil oldu.

Dizide Orhan’ın da eski sevgilisi olan Defne rolüne hayat verecek olan Mine Tugay, Orhan (Emre Altuğ) ve Gülgün’ün (Gözde Kansu) okul arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Dizinin fragramında görülen Mine Tugay'ın son halini görenler şoke oldu.

Mine Tugay'ın yüzündeki değişime pek çok yorum geldi.

Kimi güzel oyuncu için "Müge anlı olmak istemişimdir", "Yazık şu hali üzücü" derken kimi de "İfakat'a benzemiş" dedi.

 Yeliz Yeşilmen de bu gündeme sessiz kalmadı ve "Çok korkunç ya bu kadar da değil çüş yapmayın lütfen doğallık kazanacak" yorumunda bulundu.

Etiketler mine tugay son hali estetik
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