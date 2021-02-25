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  3. 25 Şubat 2021 09:47

Neslihan Atagül Amerikan dergisine kapak oldu

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Amerika'nın en çok okunan yayınlarından biri olan ''Hola!'' dergisinin yeni sayısına kapak oldu.

Neslihan Atagül Amerikan dergisine kapak oldu
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Neslihan Atagül, Amerika’nın en çok okunan yayınlarından Hola! USA dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Oyuncu, dergideki röportajı için Çırağan Sarayı’nda ünlü modacıların tasarımlarıyla objektif karşısına geçti.

Röportaj sonrası hayranlarına mesaj göndermek için İspanyolca videolar da hazırlayan Atagül, “Dünyanın bambaşka yerlerindeki insanların sizi izliyor, oyunculuğunuzu beğeniyor ve takdir ediyor olması mutluluk verici” dedi.

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