Neslihan Atagül Amerikan dergisine kapak oldu

Neslihan Atagül, Amerika’nın en çok okunan yayınlarından Hola! USA dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Oyuncu, dergideki röportajı için Çırağan Sarayı’nda ünlü modacıların tasarımlarıyla objektif karşısına geçti.

Röportaj sonrası hayranlarına mesaj göndermek için İspanyolca videolar da hazırlayan Atagül, “Dünyanın bambaşka yerlerindeki insanların sizi izliyor, oyunculuğunuzu beğeniyor ve takdir ediyor olması mutluluk verici” dedi.