  3. Netflix 190 ülkede yayımlanacak yeni projesi için aradığı ''devi'' Ankara'da buldu!

Netflix 190 ülkede yayımlanacak yeni projesi için aradığı ''devi'' Ankara'da buldu!

Netflix 190 ülkede yayımlanacak yeni projesi için aradığı ''devi'' Ankara'da buldu!
Netflix’in Selman Nacar imzalı yeni dizisi "Palas Pandıras" için başlattığı Türkiye geneli oyuncu seçmeleri sonuçlandı. 18-22 yaş arası ve 1.90 cm üzeri boy şartıyla aranan Serhat karakterine, Ankara’dan katılan 2.01’lik basketbolcu Mert Fındıkçı hayat verecek.

Dünyanın lider eğlence servisi Netflix, Selman Nacar’ın hem yönetip hem de yapımcılığını üstlendiği yeni dizisi Palas Pandıras için yürüttüğü titiz seçme sürecini tamamladı. 2 Nisan’da yapılan açık çağrı sonrası Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce başvuru arasından sıyrılan isim 22 yaşındaki Mert Fındıkçı oldu.

6 Şehirden 10 Aday Kampa Girdi

Seçmelerde sadece boy ve yaş değil, basketbol yeteneği de ön plandaydı. Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Mardin ve Samsun’dan seçilen en iyi 10 aday, İstanbul’da özel bir kampa alındı. Profesyonel oyuncu koçları ve basketbol antrenörleri eşliğinde geçen yoğun sürecin sonunda, saha içi hakimiyeti ve oyunculuk potansiyeliyle Mert Fındıkçı ipi göğüsleyen isim oldu.

2.01’lik Dev Yetenek: Hem Sporcu Hem Tercüman Adayı

Arkadaşlarının ısrarıyla seçmelere katılan Mert Fındıkçı, aslında sahalara yabancı bir isim değil.

Spor Geçmişi: Ankara Basketbol Ligi ve Ankara Büyük Erkekler Ligi’nde 7 yıl ter döktü.
Antrenörlük Deneyimi: Aktif sporculuğunun ardından 2 yıl basketbol antrenörlüğü yaptı.

Başarılı genç, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde Rusça Mütercim ve Tercümanlık öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.

Daha önce hiç kamera önü deneyimi bulunmayan Fındıkçı, şimdiden oyuncu kadrosuyla provalara başladı ve önümüzdeki aylarda İstanbul'da sete çıkacak.

Palas Pandıras’ın Konusu Ne?

Kuyu Films çatısı altında hayata geçirilen dizi, sakatlığı nedeniyle basketbol kariyerini erken noktalamak zorunda kalan eski bir milli basketbolcunun, beş yetenekli lise öğrencisinin hayatına dokunuşunu ve onları dönüştürme hikayesini merkezine alıyor.

Netflix sadece kamera önünde değil, arkasında da Anadolu’daki gençlere fırsat eşitliği sunmaya devam ediyor. "Türkiye Yetenek Haritası" projesiyle bugüne kadar 40’tan fazla ücretsiz eğitim programı düzenleyen platform, reji eğitimlerinden görsel efektlere kadar pek çok alanda yeni uzmanlar yetiştirmeyi sürdürüyor.

Serhan Işılay / Haber3com

