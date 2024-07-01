Nez'le yanak yanağa poz vermişti... Güldür Güldür'ün yıldızından ihanet açıklaması

Haziran ayının başında eşinden boşanan Güldür Güldür Show'un sevilen ismi Rüştü Onur Atilla, şarkıcı Nez ile yeni bir aşka yelken açıp yanak yanağa poz vermişti. Atilla ortaya atılan "ihanet" iddiaları sonrası sessizliğini bozdu.

Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da Sinem Ayyıldız ile boşanmıştı. Atilla, yeni sevgilisinin kim olduğunu açıkladı. Atilla ve yeni sevgilisinden ilk açıklama geldi.

Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, 2014'te evlendiği Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran'da boşandı.

Atilla, yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgiyle büyümeleri tek dileğim... Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum."

Rüştü Onur Atilla, dün paylaştığı fotoğrafla şarkıcı Nez ile birlikte olduğunu duyurmuştu.

Nez ise Rüştü Onur Atilla'nın fotoğrafına "İyi ki" mesajı yazarak karşılık verdi. Nez, ayrıca Atilla ile olan bir fotoğrafına düğüm emojisi ekledi.

"HAYATTA BAZI ŞEYLERİN ZAMANLAMASI YOKTUR"

Nez, Rüştü Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız'ın ayrılmasında kendisinin bir etkisi olmadığını belirterek boşanmadan çok sonra ünlü oyuncuyla sevgili olduklarını dile getirdi. Nez, şunları söyledi:

"Çok üzülerek bir açıklama yapmak istiyorum. Gündemi de böyle meşgul etmekten dolayı çok üzülüyorum. Fakat hakaret içerikli saldırıların yoğun olduğu mesajlar alıyorum. Ve buna da asla susacak insan değilim. Hayatım boyunca kariyerimi nakış gibi işlemişim, çok önem verdiğim bir noktadayım. Sonuçta beni sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Evet, çok kısa bir süre önce bir ilişkiye başladım, doğrudur. İlişkime başladığımda, boşanmış bir adamla tanıştım. Sizi mutlu edemeyeceğim bu konuda. Aksini hiçbir şekilde kanıtlayamazsınız. Biz, birkaç yıldır sadece sosyal medyada arkadaşken bir kez bile görüşmüşlüğümüz olmadığı için içim çok rahat. Hayatta bazı şeylerin zamanlaması yoktur. Söyleyebileceğim en önemli şey şudur ki insanlar evlenir, boşanır, evlerini ayırır. Bunun geçmişi onları ilgilendirir, bizleri değil. Lütfen günah keçisi olarak özellikle kadınları kullanmayın. Hele bir de çocukların olduğu evliliklerde daha hassas davranmanız gerektiğini düşünüyorum. Beni ilgilendiren nokta; beni günah keçisi yapıp saldırıda bulunan insanlar. Asla susmayacağım ve hakarette bulunanlar hakkında yasal işlem başlatacağım. Çünkü bu tarz şeyler benim için büyük bir lekedir. Hiçbir zaman bunun altında kalmayacağım. Bunu da bilin. Herkes mutlu olsun."

Rüştü Onur Atilla, Nez ile beraberliğinin, Sinem Ayyıldız ile evli olduğu dönemde başladığı yönündeki sosyal medya yorumlarına karşılık bir açıklama yaptı.