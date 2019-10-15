Nilperi Şahinkaya'dan ''öpüşme sahnesi'' açıklaması

Oyuncu Kerem Bürsin, YouTube'da Zeynep Ocak'ın sunduğu ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Rol aldığı projelerdeki öpüşme sahnelerinden bahseden Kerem Bürsin, "Güneşi Beklerken' dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum. Başrolü paylaştığım Hande Doğandemir'le öpüşmemizi pek hatırlamıyorum ama ağzı kokmuyordu" dedi.

Dijital platform üzerinden yayınlanan "Yaşamayanlar" dizisinde partner olduğu Nilperi Şahinkaya'dan bahseden oyuncu, "Partnerim Nilperi Şahinkaya başkaydı. Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da "Gel beni öp" diyordu" şeklinde konuştu.

Bu açıklamanın ardından oyuncu Nilperi Şahinkaya ise şu açıklamayı yaptı:

Kerem Bursin: Hande'nin ağzı kokmuyordu