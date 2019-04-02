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  3. 02 Nisan 2019 15:21

Nuri Alço iki kadın arasında kaldı

Türk sinemasının önemli ismi Nuri Alço, Burcu Sezginoğlu ile evleneceklerini açıkladı.

Nuri Alço iki kadın arasında kaldı
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Türk sinemasının usta ismi Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde Burcu Sezginoğlu ile evleneceklerini ilan etti. Bunun üzerine ortaya çıkan Yağmur Avcı, "Nuri'nin asıl sevgilisi benim" dedi.

Ünlü oyuncu Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklifi ederek nikah masasına oturacaklarını açıklamıştı.

Ancak önceki gün açıklama yapan oyuncu Yağmur Avcı, "Nuri Alço'nun asıl sevgilisi benim" diyerek ortalığı karıştırdı.

"BURCU'YLA CİDDİ VE GÜZEL BİR YOLDAYIZ"

Nuri Alço, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yağmur Avcı'nın iddialarını yalanladı. İşte Nuri Alço'nun yaptığı açıklama; "Hakkımda çıkan haberler tamamen asılsızdır. Hayatımda 2 veya 3 kez gördüğüm ve film için görüştüğüm bir kişinin böyle haberlerle meşguliyetini doğru bulmuyorum. Burcu'yla ciddi güzel bir yoldayız ve mutluyuz. Kendisi, ailesi, işi her şeyiyle kalitesi ortadadır. Çıkarmak istediğiniz engeller, sorunlar karşısında sessiz kalmayı tercih ettik. Biz yolumuza mutluluğumuza devam ediyor. Saygılar"

nuri alço , Burcu Sezginoğlu , evlilik
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