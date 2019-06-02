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  3. 02 Haziran 2019 16:24

Onur Ünlü'nün ''İstanbul'un fethi'' paylaşımına tepki yağdı

Oyuncu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan yönetmen Onur Ünlü, İstanbul'un fethi için ''işgal'' ifadesini kullandı. Ünlü, ''İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar, beni takip etmesin'' dedi.

Onur Ünlü'nün ''İstanbul'un fethi'' paylaşımına tepki yağdı
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Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi yönetmen Onur Ünlü'nün İstanbul paylaşımı tepki çekti. Ünlü, İstanbul'un fethine işgal kelimesini kullanınca sosyal medya kullanıcıları çileden çıktı.

"İSTANBUL'UN İŞGALİNİ FETİH ZANNEDEN VASATLAR"

Ünlü yönetmen Onur Ünlü yaptığı paylaşım sonrası sosyal medyada yer yerinden oynadı. Ünlü, Instagramhesabından "Kimseye tahammül etmek zorunda değilim Kimse de bana tahammül etmek zorunda değil İstanbul'un 1453'teki işgalini fetih zanneden vasatlar beni takibi bırakırsa çok sevinirim" paylaşımıyla büyük tepki çekti.

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