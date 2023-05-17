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  3. Bir sosyal medya cinayeti daha: Orhan Gencebay'ı öldürdüler!

''Orhan Gencebay öldü'' iddiası olay oldu!

''Orhan Gencebay öldü'' iddiası olay oldu!
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Sosyal medya bu sefer de Orhan Gencebay'ı öldürdü. 79 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay'ın hayatını kaybettiği iddiası kısa sürede gündem oldu. Ancak bu iddia hızlıca yalanlandı.

Sanatçı Orhan Gencebay'ın vefat ettiğine dair sosyal medyada paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Anadolu Ajansı'na açıklama yapan Orhan Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay, babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, paylaşılan haberlerin yalan olduğunu dile söyledi.

USTA SANATÇIDAN AÇIKLAMA: KALE GİBİYİM

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Orhan Gencebay, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu duyurdu. Usta sanatçı, "Sevgili gönül dostlarım ve tüm sevenlerim. Hakkımda 'Orhan Gencebay' öldü diye hızla yayılan haber tamamen asılsız ve art niyetle yapılmış olduğunu düşündüğüm bir haberdir. Allah'ın izniyle sağlığım yerinde kale gibiyim. Gerçek ve güzel haberlerle anılmak üzere sevgiyle kalın. Berhudar olun..." ifadelerini kullandı.

 

 

Etiketler orhan gencebay vefat öüm sosyal medya
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