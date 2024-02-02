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Oyuncu Onur Büyüktopçu'dan yapımcılara sitem

Oyuncu Onur Büyüktopçu'dan yapımcılara sitem
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'Kiralık Aşk' dizisindeki 'Koriş' karakteriyle ismini duyuran Onur Büyüktopçu, yapımcılara sitem etti.

Onur Büyüktopçu, 2015 yılında yayınlanan 'Kiralık Aşk' dizisindeki 'Koriş' karakteriyle tanındı. Büyüktopçu bir dönem 'Yemekteyiz' programının sunuculuğunu üstlendi.

Geçtiğimiz yıl yaz ayında televizyon projeleri için oyunculuk ya da sunuculuk teklifi gelmemesine sitem eden Onur Büyüktopçu bu defa 'Aramızda Kalmasın'a konuştu. Büyüktopçu, "Yapımcılar ya 'Koriş' gibi olmamı istiyorlar ya da başka rol getirmiyorlar. Yapımcıların da biraz silkelenmesi lazım. Herkesi aynı işte görmekten midem bulandı" dedi.

Etiketler Onur Büyüktopçu sitem rol
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