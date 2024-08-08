Pucca'dan Roblox tepkisi: ''Asıl şimdi s*çtınız''

Sosyal medyada Pucca olarak tanınan Selen Pınar Işık, Poblox'a getirilen erişim yasağına tepki gösterirken "Yakarsa dünyayı çocuklar yakar! İşte şimdi s*çtınız" dedi.

Türkiye'de milyonlarca çocuğun kullandığı çevrim içi oyun platformu Roblox'a "çocuk istismarı" gerekçesiyle getirilen erişim yasağına tepki gösteren Pucca yine çok tartışılacak ifadeler kullandı.

Türkiye'nin Pucca takma adıyla tanıdığı yazar Selen Pınar Işık, Roblox'un yasaklanmasına dikkat çeken bir tepki verdi.

Batı'nın Roblox yasağına karşı gelmek için bütün çocukları Göztepe Parkı'na çağırdığını söyleyen Pucca, 'Yakarsa dünyayı çocuklar yakar! İşte şimdi sıçtınız...' dedi ve ekledi: 'Hayır nedir bilmeyen, evi başına yıksa 'seni anlıyorum annecim ama...' cümlesini kurdurtan, ota b*ka travması olmasın diye anaya babaya travma yaşatan bu nesil bu yaptığınızı unutmaz ben söyleyeyim'

Instagram'ın ardından bir erişim yasağı daha

Instagram'a erişim yasağından sonra bir yasak da çocuklar arasında popüler olan Roblox'a geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sitesinde yer alan bilgiye göre Amerikan video oyunu geliştiricisi Roblox Corporation'ın aynı adlı oyunu, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.

Bu konuda BTK’nın sitesinde şu bilgilendirme yapıldı:

“roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.”

Kararın ayrıntıları hakkında açıklama yapılmazken Adana Cumhuriyet Başsavcılığının başvuruyu çocuk istismarı suçlaması ile yaptığı öne sürüldü.

Özellikle çocuklar arasında yaygın olarak kullanılan Roblox'a getirilen erişim yasağı sosyal medyada büyük tepki topladı

Bakanlık'tan Roblox açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çevrimiçi oyun platformu Roblox’un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı iledir. Kararın UYAP’ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç: ''Kabul edilemez"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir.

Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez.

Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir.

Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir."

Erişim yasağının nedeni açıklandı

Edinilen bilgiye Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.

Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi.

Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceğini öngören 8/A1'nci maddesi gereğince www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı var

Roblox, dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan popüler bir çevrimiçi oyun platformudur. Kendi oyunlarını yaratma ve başka oyuncuların oluşturduğu oyunları oynama imkanı sunan bu platform, özellikle çocuklar ve gençler arasında oldukça popüler.

Roblox'un bazı temel özellikleri:

Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik: Platformdaki oyunların büyük bir kısmı, kullanıcılar tarafından Lua programlama dili kullanılarak oluşturulur. Bu da oyun çeşitliliğinin oldukça fazla olmasını sağlar.

Sosyal etkileşim: Oyuncular, oyun içinde birbirleriyle sohbet edebilir, arkadaşlık kurabilir ve birlikte oyun oynayabilirler.

Kişiselleştirme: Oyuncular, avatarlarını (sanal karakterlerini) kendi zevklerine göre özelleştirebilirler.

Sanal para: Oyun içindeki sanal para birimi olan Robux ile oyun içi eşyalar satın alınabilir.

Platformlar arası uyumluluk: Roblox, bilgisayar, mobil cihazlar (Android ve iOS) ve bazı oyun konsolları (Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5) gibi birçok platformda oynanabilir.

İşte Roblox'u popüler yapan nedenler:

Erişilebilirlik: Oyunu oynamak ve kendi oyunlarını oluşturmak için karmaşık bir programlama bilgisine ihtiyaç yoktur.

Çeşitlilik: Platformda her türlü oyuna rastlamak mümkün. Macera oyunlarından rol yapma oyunlarına, simülasyon oyunlarından yarış oyunlarına kadar birçok farklı türde oyun bulunur.

Topluluk: Roblox, büyük ve aktif bir topluluğa sahiptir. Oyuncular birbirlerine yardım edebilir, fikir alışverişinde bulunabilir ve yeni arkadaşlıklar kurabilirler.