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  3. 04 Aralık 2019 21:15

Rihanna ünlü futbolcu ile aşk mı yaşıyor ?

Dünya starı olan ünlü şarkıcı Rihanna'nın, İtalya'nın Juventus takımındaki Paulo Dybala ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Rihanna ünlü futbolcu ile aşk mı yaşıyor ?
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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala ile partiye katıldı. İkilinin samimi görüntüleri aşk yaşadıkları iddialarını güçlendirdi.
 
Ünlü şarkıcı Rihanna'nın gönlünü Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'ya kaptırdığı iddia edildi.

Dybala ile Rihanna, Londra'da düzenlenen bir partiye birlikte giderken, ikiliye Rihanna'nın abisi Rorrey Fenty de eşlik etti. Rihanna ve Dybala'nın samimi görüntüleri aşk yaşadıkları iddialarını güçlendirdi.

Rihanna, Juventus - Atletico Madrid maçını stattan izlerken, ikili maç sonrası da bir araya gelmişti.

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