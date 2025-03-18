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Safiye Soyman havalimanının kapısından döndü

Safiye Soyman havalimanının kapısından döndü
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İngiltere'ye gitmek için havalimanına giden Safiye Soyman dikkatsizliğinin kurbanı olunca evine geri dönmek zorunda kaldı.

İngiltere vizesi bittiği için havaalanından geri dönen Safiye Soyman olayın nedenini anlattı.

Safiye Soyman, "Gittim kızımla beraber havaalanına, valizleri koydum. Pasaporta baktılar ki, meğerse 10 gün önce vize bitmiş, İngiltere vizesi. Biz deli olduk. Kafayı yedik. Gerisin geriye döndük, geldik." sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

 

Etiketler safiye soyman vize pasaport vizesi bitmiş
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