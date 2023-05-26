  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Şarkıcı İzel'in acı günü

Şarkıcı İzel'in acı günü

Şarkıcı İzel'in acı günü
Güncelleme:

Şarkıcı İzel, annesi Habibe Çelikgöz'ün vefat ettiğini duyurdu. Çelikgöz, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Başarılı şarkıcı İzel annesi Habibe Çelikgöz'ün ölümüyle yıkıldı. Çelikgöz'ün ölüm haberini ise yakın arkadaşı Sinan Akçıl duyurdu.

"ÇOK ÇEKİYORDUN SON YILLARDA, SENİ UNUTMAYACAĞIM"
İzel'in kendisine attığı "Sinan annem öldü, en çok sevdiği kişi sendin. Herkese söylerdi" mesajını Instagram hesabından paylaşan Sinan Akçıl, "Bu iki satır mesajla aldım acı haberi. Çok çekiyordun son yıllarda, ben seni asla unutmayacağım Habiş... (Habibe Çelikgöz) Başın sağ olsun canım benim" dedi.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Instagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaşan İzel, "Canım annemi kaybettik, cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Karacaahmet Şakirin Camii'nden kaldırılıp Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı İzel'in annesi Habibe Çelikgöz

 

Etiketler izel habibe çelikgöz izel'in annesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan seçim öncesi TCMB'nin kasasına yurtdışından gelen parayı açıkladı
Ehliyete el konulan sürücü hakkında emsal olacak karar! Mahkeme haklı buldu
Selin Ciğerci'den çılgın tatil! Bikinisini çıkartıp attı
Buse Terim öyle bir ayakkabı giydi ki... Takipçileri yerden yere vurdu!
Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı'yla ilk pozunda ezber bozdu
Bilim insanları ''uzaylılardan gelen mesajı'' çözmek için yardım istedi
Erdoğan: ''Ne kadar entel dantel varsa...''
Muharrem İnce ikinci tur kararını verdi
Emekliye kademeli zam! Yüksek prim ödeyen daha çok zam alacak
En ilginç 28 Mayıs vaadi: ''Bir anda düzelecek''