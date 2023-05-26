Şarkıcı İzel'in acı günü

Şarkıcı İzel, annesi Habibe Çelikgöz'ün vefat ettiğini duyurdu. Çelikgöz, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Başarılı şarkıcı İzel annesi Habibe Çelikgöz'ün ölümüyle yıkıldı. Çelikgöz'ün ölüm haberini ise yakın arkadaşı Sinan Akçıl duyurdu.

"ÇOK ÇEKİYORDUN SON YILLARDA, SENİ UNUTMAYACAĞIM"

İzel'in kendisine attığı "Sinan annem öldü, en çok sevdiği kişi sendin. Herkese söylerdi" mesajını Instagram hesabından paylaşan Sinan Akçıl, "Bu iki satır mesajla aldım acı haberi. Çok çekiyordun son yıllarda, ben seni asla unutmayacağım Habiş... (Habibe Çelikgöz) Başın sağ olsun canım benim" dedi.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Instagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaşan İzel, "Canım annemi kaybettik, cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Karacaahmet Şakirin Camii'nden kaldırılıp Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.