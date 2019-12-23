Selin Ciğerci süper minisiyle kalça dansı yaptı

Geçtiğimiz günlerce futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın Galatasaray ile ilgili açıklamaları sonrası gündeme gelen şarkıcı Selin Ciğerci matinelerine devam ediyor. Selin Ciğerci son sahnesinde mini elbisesiyle kalça dansı yaptı.

Bir hafta önce futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın Galatasaraylı kaleci Muslera ile kavga ettiği iddiasıyla Twitter'da gündem olan Selin Ciğerci, bu sefer de kadınlar matinesinde yaptığı dansıyla adından söz ettirdi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla fenomen olan ve sonrasında şarkı çıkaran Selin Ciğerci, dün akşam kadınlar matinesinde sahneye çıktı. Mini elbiseli ve sırt detaylı elbisesiyle dikkat çeken Ciğerci, bir ara sahneye çıkan dansözle karşılıklı göbek attı.

Ciğerci'nin kalça dansını gören kadın hayranları ise o anları videoya alıp paylaştı.

Şu sıralar kendi markasını çıkaran Ciğerci kadınlar matinesine de şehir şehir dolaşarak devam ediyor.

SELİN VE GÖKHAN'IN ASKER ARKADAŞI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Tuzlaspor maçı sonrası Twitter'da trend olan Gökhan Çıra ve yıllar önce cinsiyet değiştirme operasyonu olan eşi Selin Ciğerci hakkında ilginç bir iddia ortaya atılmıştı.

Kısa sürede Twitter'da trend olan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın asker arkadaşı olduğu iddia edilmişti.

Askerlik iddialarını yalanlayan Ciğerci ise yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Böyle bir saçmalık olamaz. Gökhan askere gitmedi. Ben de 19 yaşında rapor aldım ve askere gitmedim. Böyle muhabbetlerin içinde de olmak istemiyorum."