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Sertab Erener'den olay olan ''DESTAN YAZALIM'' çağrısı

Sertab Erener'den olay olan ''DESTAN YAZALIM'' çağrısı
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Ünlü sanatçı Sertab Erener CHP'nin 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçim için sosyal medyadan "Hadi birisinin lafıyla bi DESTAN YAZALIM" notuyla bir çağrıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürerken sanatçı Sertab Erener'den dikkat çeken paylaşım geldi.

Hatırlanacağı gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP üyesi olmayan yurttaşların da Cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde oy kullanabileceklerini duyurmuştu. Söz konusu sandıklara "Dayanışma Sandığı" adı verilmişti.

Erener, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP'nin 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçime katılım çağrısında bulundu.

Erener paylaşımına "Hadi birisinin lafıyla bi DESTAN YAZALIM" notunu düştü.

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Etiketler Sertab Erener destan yazalım ön seçim CHP
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