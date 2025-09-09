  1. Anasayfa
Şevval Şahin'in bindiği ''resmi aracın'' kime ait olduğu ortaya çıktı

Güncelleme:

İstanbul Beşiktaş'ta Şevval Şahin'in bindiği otomobilin camında Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş ''Resmi Hizmete Mahsustur'' yazılı kart olduğu görülmüştü. Şahin'in erkek arkadaşı iş insanı Burak A.'ya ait olduğu öğrenilen otomobilin camındaki kartın sahte olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesinde trafiğe görülen ve bazı sosyal medya platformlarında üzerinde ‘resmi hizmete mahsustur’ kartı ile trafiğe çıkan araçla ilgili çalışma başlattı.Plaka sorgulamasında aracın iş insanı Burak A’ya ait olduğu ve aracı manken sevgilisi Şevval Şahin’e tahsis ettiği tespit edildi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Çalışma kapsamında araç sürücüsü M.A. isimli şahıs, yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan araç sürücüsü M.A. ile araç sahibi iş insanı Burak A. isimli şahıslara, ‘Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara, izin alınmaksızın veya aracın tescil kayıtlarına işletilmeksizin reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak ile emniyet kemeri kullanmamak maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Karakolda ifadesi alınan araç sürücüsü M.A, hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatih Uysan konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"08/09/2025 tarihinde muhtelif basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Bakanlığımıza ait 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı araç kartının kullanılması hakkında bir haberin yer aldığı görülmüştür. Bahse konu haberde yer alan araç, Ticaret Bakanlığımıza ait veyahut Bakanlığımıza tahsis edilmiş olmayıp, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı kullanımında olduğu görülmektedir. Söz konusu yasa dışı araç tanıtım kartı kullanımının, Bakanlığımız izni/onayı/bilgisi dahilinde gerçekleşmesine imkân bulunmamaktadır".

İHA

