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Şeyma Subaşı'nın ''ex'' aşkı Melo bakın şimdi neyin peşine düştü

Şeyma Subaşı'nın ''ex'' aşkı Melo bakın şimdi neyin peşine düştü

Şeyma Subaşı ile yaşadığı ve evliliğe doğru ilerlerken sona eren ilişki ile Türkiye'nin tanıdığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'nin Chelsea'yi satın almak için kolları sıvadı.

Yakın zamanda evlenecekleri beklenirken Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi bir kez daha ayrılma kararı aldı. Alsaloussi aşk acısını çabuk unuturken şu sıralar gündeminde Chelsea'yı satın almak var.

Forbes Monaco, Mısırlı milyarderin Premier Lig Takımı Chelsea'nın peşinde olduğunu iddia etti. Mohammed Alsaloussi, Chelsea için teklif verdiği bile öne sürüldü.

Abramoviç satmak zorunda kalmıştı

Rus milyarder, Kremlin ile bağlantısı nedeniyle Chelsea’yi satmak zorunda kalırken Premier Lig’deki diğer kulüpler de inceleme altına alındı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, sporun özellikle görünür ve önemli bir yatırım aracı olduğu Birleşik Krallık'taki uluslararası finansmana ışık tuttu.

Oligarklar ve Vladimir Putin'e yakın olan Ruslar, Birleşik Krallık hükümeti tarafından yaptırıma uğradı ve Chelsea’nin sahibi olan Roman Abramovich'i en yüksek profilli dava haline getirdi.

Varlıkların dondurulmasıyla kulübün varlığı tehdit altındaydı ve sadece özel bir lisansla erkek ve kadın takımlarının maçlara çıkmasına izin verildi.

Etiketler Mohammed Alsaloussi chelsea
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