Sosyal medyayı karıştıran video ! Herkes yanlış biliyormuş

Uzun süredir müzik dünyasından uzakta kalan Barbadoslu şarkıcı Rihanna, moda kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kendi markası Fenty için Paris’te bulunan Rihanna, Vogue dergisinin İngiliz edisyonu için kameralar karşısına geçti.

Videoda mağazada görülen Rihanna, “Merhaba Vogue, ben Rihanna” diyerek dergi okuyucularını selamladı. Derginin sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu video kısa sürede binlerce etkileşim aldı.



Videoyu izleyen Rihanna hayranları, ünlü şarkıcının telaffuzunu duyduklarında yıllardır ismini yanlış söylediklerini fark etti. Birçok kullanıcı, “Aman tanrım. Bunca yıldır Rihanna’nın ismini yanlış söylüyormuşuz” ifadelerini kullandı.

Yorumlarda Rihanna’nın kendi ismini Amerikan aksanındaki gibi ‘Ree-Ah-Na’ şeklinde değil, ‘Ree-Anna’ diye söylediğine dikkat çekildi.