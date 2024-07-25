Survivor Aleyna Kalaycıoğlu dans videosu ile olay oldu
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Survivor All Star'daki performansı ve Yunus Emre Özden ile yakınlığıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kalaycıoğlu, arkadaşlarıyla yaptığı dansı Instagram hesabından paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbet dizisinin Fatih'i Doğukan Güngör ile görüntülenen Survivor güzelinden yeni paylaşım geldi.
O DA AKIMA KATILDI
Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya akımına katıldı. Güzel şarkıcının paylaştığı dans videosu kısa sürede büyük beğeni aldı.
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