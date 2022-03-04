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Survivor'ın yıldız ismi hakkında bomba iddia: O diziden teklif aldı

Survivor'ın yıldız ismi hakkında bomba iddia: O diziden teklif aldı

Survivor'a aniden veda ederek izleyiciyi üzen Yunus Emre Özden hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

2020 yılında katıldığı Survivor ile geniş kitlelerce tanınan Yunus Emre Özden, Survivor All Star 2022 ile ekranlara geri dönmüştü. Nagihan Karadere, Yasin Obuz ve Gökhan Keser'in yer aldığı eleme potasından çıkamayarak yarışmaya veda eden Yunus Emre Özden'in gidişi, izleyicileri duygulandırmıştı. Yunus Emre Özden'in reyting rekortmeni diziden oyunculuk teklifi aldığı iddiası, sosyal medyayı karıştırdı.



Sosyal medyada yer alan iddiaya göre; dövüş sporlarıyla ilgilenen ve bir dönem modellik yapan Yunus Emre Özden, başrollerini Şevval Sam, Eda Ece ve Berk Oktay gibi isimlerin paylaştığı Yasak Elma dizisinden teklif aldı. Özden'in, diziye, Yıldız'ın kardeşi rolüyle katılacağı konuşuluyor. Yunus Emre Özden'den konuyla ilgili açıklama henüz gelmedi.

 

Yunus Emre Özden'in Yasak Elma dizisine dahil olacağı yönündeki iddialara, ''Yunus Emre zaten eğlenceli biri. Yasak Elma'ya yakışır'', ''Bence Ender'in kocası olsun'' ve ''Sendeki şans bizde olsa'' gibi yorumlar yapıldı.

 

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?
1993 yılında İstanbul Silivri'de dünyaya gelen Yunus Emre Özden, çocuk yaşlardan itibaren dövüş sporlarına ilgi duydu. Üniversitede Ulaştırma Lojistik bölümünü bitiren Yunus Emre Özden, mezuniyetinin ardından modellik yapmaya başladı.

 

Bir spor salonunda keşfedilmesinin ardından dövüşçülük yapan Yunus Emre Özden'in Türkiye 2. ve 3. lüğü bulunuyor.

Etiketler bomba survivor iddia
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