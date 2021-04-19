TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Hulki karakterini canlandıran Nihat Altınkaya koronavirüse yakalandı.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs dizi setlerini de vurdu. Son alarak TRT'nin Ankara'da çekilen reyting rekortmeni dizisi 'Teşkilat'ta korona paniği yaşandı.

TV100'ün haberine göre, dizinin Hulki'si Nihat Altınkaya'nın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Bu durum setin bir gün durmasına neden oldu. Altınkaya hemen karantinaya alınırken set ekibine yeniden test yapıldı.