  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Teşkilat dizisinin yıldızı koronavirüse yakalandı

Teşkilat dizisinin Hulki'si koronavirüse yakalandı

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Hulki karakterini canlandıran Nihat Altınkaya koronavirüse yakalandı.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs dizi setlerini de vurdu. Son alarak TRT'nin Ankara'da çekilen reyting rekortmeni dizisi 'Teşkilat'ta korona paniği yaşandı.

TV100'ün haberine göre, dizinin Hulki'si Nihat Altınkaya'nın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Bu durum setin bir gün durmasına neden oldu. Altınkaya hemen karantinaya alınırken set ekibine yeniden test yapıldı.

 

Etiketler teşkilat dizisi koronavirüs hulki nihat altınkaya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
BİM'in 20 Nisan Salı aktüel ürünler kataloğu açıklandı
Erdoğan ve Perinçek hakkında olay iddia
Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı böyle ortaya çıktı
Türk Lirası'nda değer kaybı sürüyor... Dolar, Euro ve altın yine zirvede!
Ekonomist Mahfi Eğilmez'den tarihi dolar çağrısı
Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın şiddet sahneleri olay oldu
Bir kent sıcaktan kavruluyor! Termometreler 41 dereceyi gösterdi
Annesinin eski eşini sokak ortasında öldürdü! Kan donduran görüntüler
Bakan'ın ''çok bilmiş'' dediği Fatih Altaylı'dan Bakan'a yanıt
Milyonları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan ''Cumartesi mesaisi'' kararı