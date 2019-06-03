Tuğba Ekinci: AK Parti'ye hiç oy vermedim

Sivri çıkışlarıyla tanınan şarkıcı Tuğba Ekinci, dün AK Parti ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı paylaşarak övgüler yağdıran Ekinci, dün yaptığı paylaşımında bu yaşına kadar AK Parti'ye oy vermediğini söyledi.

"FİKİR DÜŞÜNCELERİME SAHİP DEĞİLLER"

Son zamanlarda yaptığı siyasi paylaşımlarla gündemden düşmeyen Tuğba Ekinci, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Bugün beni anlarsanız sevinirim! Beni yandaş sanan herkese sözüm! Beni kimse yönetemez! Ben kendimin bildiğini yaparım! Yönetilmeye açık değilimdir. Açık olanları görüyorsunuz cumhurbaşkanının etrafında iyi günde selam verip kötü günde arkasından vuranlar oldular, AK Parti'ye bu yaşıma kadar tek bir oy vermedim. Fikir ve düşüncelerime sahip değiller.

"CHP BANA TAVŞAN KOLLARI ADAYIYLA BİLE GELEMEZ"

Fakat gelinen noktada ne yazık ki ülkenin politikası Kürt ve Türk siyasetiyle demogoji yapan CHP'ye az yanlış yapıyorsun demem az yanlış az doğru yoktur, doğru doğrudur yanlış yanlıştır Bana CHP artık İstanbul vs başkan adayı çıkartmak değil tavşan kolları adayıyla bile gelemez!

"SOĞANLA DOLARLA ÜLKE YÜRÜMEZ"

Erdoğan ailesi her zaman en azından net insanlardı her hamlesini beğenmesem de yaptıkları hizmetler tartışmaya açık değil gayet işe yarayan hizmetlerdir. Tanımadığınız insanlara birden güvenmek yerine biraz daha emin olmayı deneyin düşman uyumaz su uyur. Soğanla dolarla ülke kurtulmaz. Ülke güvenli tecrübeli siyasi liderlerle ayakta kalır. Bana güvenilir partilerin koalisyonlarıyla toplanmış oylarla gelin hayırlı bayramlar Turkey ailesi.

"CESARETİN VARSA O ELİ TAM KALDIR"

Ekinci, geçtiğimiz gün CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir vatandaşa tokat attığı yönündeki iddialar için "Çok zorluyorsun iyi insan olmaya kendini içinden geldiği gibi ol cesaretin varsa o eli tam kaldır" demişti.

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