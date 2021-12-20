TV8'de 2. Sayfa canlı yayınında astrolog Dinçer Güner'den skandal küfür

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında canlı olarak yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa Programı'nda astrolog Dinçer Güner'den skandal bir küfür yayına yansıdı.

Tv8 ekranlarında gündüz kuşağının canlı yayınlanan programı Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa'da skandal bir küfür yayına yansıdı. Programın konuklarından Hürriyet yazarı astrolog Dinçer Güner, yayında olduğundan habersiz küfür etti. Bu sırada sunucular Müge ve Gülşen'in de birbirlerine baktıktan sonra durumu toparlamaya çalıştıkları görüldü. Küfrü duyan ikili küfrü duyduktan sonra astrolog Dinçer Güner'i "hoşgeldin canlı yayındayız" diyerek uyarırken Güner'in "başladık mı" sorusu sonrasında yaptığı hatayı farkedip kahkaha attı.