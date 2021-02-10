Ünlü erkek şarkıcı göğüs silikonu taktırdı; ortalık karıştı!

ABD'li Rapçi Lil Nas X, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile sansasyon yarattı.

Yaptığı bu paylaşım ile hayranlarını epey şaşırtan Lil Nas X kısa bir sürede gündem oldu.

Lil Nas X, sıkıldığını söyleyerek göğüslerine silikon yaptırdığını duyurdu.

Yeni görüntüsüyle fotoğraflar paylaşan 21 yaşındaki şarkıcı, “Sıkıldım ve bu yüzden gidip kendime meme yaptırdım.” dedi.