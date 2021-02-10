Ünlü erkek şarkıcı göğüs silikonu taktırdı; ortalık karıştı!

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ABD'li Rapçi Lil Nas X, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile sansasyon yarattı.
Yaptığı bu paylaşım ile hayranlarını epey şaşırtan Lil Nas X kısa bir sürede gündem oldu.
Lil Nas X, sıkıldığını söyleyerek göğüslerine silikon yaptırdığını duyurdu.
Yeni görüntüsüyle fotoğraflar paylaşan 21 yaşındaki şarkıcı, “Sıkıldım ve bu yüzden gidip kendime meme yaptırdım.” dedi.
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