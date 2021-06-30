Ünlü oyuncu ''Elmalı davası'' sonrası kendini ihbar etti: ''Kırılmadık kemik bırakmayacağım!''

Oyuncu Celil Nalçakan sosyal medya hesabından Elmalı davasına ilişkin yaptığı paylaşımda "Kendimi ihbar ediyorum. Kırılmadık kemik bırakmayacağım vücutlarında" diyerek tepkisini gösterdi.

Nalçakan, Twitter hesabından Antalya'nın Finike ilçesinde iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

"KENDİMİ İHBAR EDİYORUM"

Celil Nalçakan paylaşımında "Kendimi ihbar ediyorum! Rahmi A. ve Merve A. iblisleriyle bir yerde, bir şekilde karşılaşırsam, kırılmadık kemik bırakmayacağım vücutlarında" ifadelerini kullandı.

ELMALI DAVASI NEDİR?

Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., 6 Ocak 2021'de Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmada tahliye edilmişlerdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

2020 yılının haziran ayında, Balıkesir'de savcılığa giden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikâyetçi olmuştu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan, istismara uğrayan ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurmuştu.

İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlatmıştı.

G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenilmişti. G.E.G., anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü söylemişti.

Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söylemişti. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söylemişti.

Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalışmıştı. Bu resimler de soruşturma dosyasına girmişti.