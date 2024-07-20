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Ünlü oyuncuyu taciz etmişti; tacizci tutuklandı

Ünlü oyuncuyu taciz etmişti; tacizci tutuklandı
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Güzel oyuncu Emma Watson'ın evine izinsiz giren takıntılı hayranı taciz suçlamasıyla tutuklandı.

Ünlü oyuncu Emma Watson'un bir takipçisi, Watson'un kişisel alanını ihlal ettiği iddiasıyla Oxford'da tutuklandı. 33 yaşındaki ünlü aktris, son zamanlarda yaşadığı bu rahatsız edici olayın ardından büyük bir şok yaşadı.

Oxford polisi, olayın 16 Temmuz'da meydana geldiğini ve zanlının Watson'un özel mülküne izinsiz girdiği gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Şüpheli, izinsiz giriş ve kişisel mahremiyeti ihlal suçlarından dolayı tutuklanmıştır" denildi.

Emma Watson, olayın ardından güvenlik önlemlerini artırdı. Ünlü oyuncunun yakın çevresi, Watson'un bu tür olaylarla daha önce de karşılaştığını ve bu nedenle güvenlik konusunda çok hassas olduğunu belirtti. Watson'un menajeri, "Emma'nın güvenliği her zaman önceliğimizdir. Bu tür durumlarda hızlı ve etkili önlemler alıyoruz" dedi.

Olayın basına yansımasının ardından Emma Watson hayranları, sosyal medyada ünlü oyuncuya destek mesajları yağdırdı. Hayranları, Watson'un yanında olduklarını belirterek ona moral vermeye çalıştı. Bir hayranı, "Emma'nın bu zor durumu atlatmasını diliyoruz. Güçlü kal Emma!" şeklinde bir tweet attı.

SAPLANTILI TAKİPÇİ OLAYLARI ARTIYOR

Son yıllarda ünlü isimlerin takipçiler tarafından rahatsız edilmesi olaylarında artış gözlemleniyor. Uzmanlar, bu tür olayların ünlülerin psikolojik sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Emma Watson'un yaşadığı bu olay, ünlülerin güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Emma Watson, en çok "Harry Potter" serisindeki Hermione Granger rolüyle tanınan bir aktris. Son yıllarda çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer alan Watson, aynı zamanda kadın hakları savunucusu olarak biliniyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Watson'un ve ailesinin güvenliği konusunda ekstra önlemler alındığı belirtildi.

 

Etiketler emma watson taciz tacizci saplantılı hayran
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