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  3. Ünlü şarkıcıya büyük şok! Sahneyi terk edip, konserini yarıda kesti

Ünlü şarkıcıya büyük şok! Sahneyi terk edip, konserini yarıda kesti

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Arnavut asıllı ABD’li müzisyen ve söz yazarı Bleta 'Bebe' Rexha’nın suratına New York’ta konser verdiği sırada telefon fırlatıldı.

ABD’nin New York kentinde konser veren Arnavut asıllı ABD’li müzisyen ve söz yazarı Bleta 'Bebe' Rexha, sahnede bir izleyicinin suratına telefon fırlatması sonucu yaralandı.

Telefonun suratına gelmesi sonrası dizlerinin üzerine çöken sanatçı, sahneden ayrıldı.

Olayın ardından harekete geçen polis, 27 yaşındaki bir kişinin saldırıyla bağlantılı olarak suçlandığını açıkladı.
Sanatçı daha sonra sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak, “İyiyim” yazdı. Rexha’nın saldırı sonucu kaşından yaralandığı görüldü.

Etiketler Bebe Rexha cep telefonu suratı konser
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