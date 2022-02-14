Komedi filmleriyle bir döneme damga vuran ABD'li ünlü yönetmen Ivan Reitman yaşamını yitirdi.

Bir döneme damga vuran filmlere imza atan ABD’li ünlü yönetmen Ivan Reitman yaşamını yitirdi.

Hayalet Avcıları ve Animal House gibi filmlerle tanınan 75 yaşındaki Reitman’ın Cumartesi gecesi Montecito’daki evinde uyurken yaşama veda ettiği açıklandı.

Reitman’ın çocukları Jason Reitman, Catherine Reitman ve Caroline Reitman bir basın açıklaması yaparak, “Ailemiz, hayatta her zaman sihrin peşinden gitmemizi öğreten bir eşin, bir babanın ve bir dedenin beklenmedik bir şekilde aramızdan ayrılmasının yasını tutuyor. Yaptığı filmlerin dünya çapında çok sayıda insana mutluluk ve kahkaha getirdiğini bilmenin rahatlığına sahibiz” ifadesini kullandı.

Ivan Reitman, eşi Genevieve Robert ile mutlu bir evliliğe sahipti.



Kariyeri boyunca Bill Murray, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Harold Ramis gibi isimlerle çektiği Hayalet Avcıları filmiyle 300 milyon dolara yakın hasılat ve iki Oscar adaylığı elde eden Reitman, 1990’da Anaokulu Polisi isimli filmle en başarılı komedi yönetmenlerinden biri olarak tarihe geçti. Arnold Schwarzenegger’i yöneten Reitman, daha sonra Evolution, My Super Ex-Girlfriend, No Strings Attached gibi filmlerde de kamera arkasına geçti.