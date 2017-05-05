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  3. 05 Mayıs 2017 23:39

Ünlüler bagajlara takıldı !

Özel bir televizyon kanalı için Mumbai'ye giden ünlüler bagaj hareketliliği yaşadı.

Ünlüler bagajlara takıldı !
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Özel bir televizyon kanalının çekimleri için Mumbai'ye giden ünlülerin de aralarında bulunduğu kafilenin fazla bagaj ödemesi çıktı. Uçak, teknik arıza da yaşayınca da 45 dakika gecikmeye girdi.

Edilinen bilgiye göre, Safiye Soyman, Bülent Ersoy, banu alkan ve Burcu Esmersoy'un aralarında bulunduğu kafile, özel bir televizyon kanalının çekimleri için Hindistan'ın Mumbai'ye gitmek ezere Atatürk Havalimanı'na geldi. THY'nin tarifeli seferiyle saat 19.55'te Check-in işlemlerini yaptıran kafile, fazla bagajları olduğu için THY bilet satış ofisine yönlendirildi. 7 kişilik çekim ekibi, yaklaşık 32 bin liralık fazla bagaj ücretini ödeyemeyince bir süre satış ofisinin önünde koşuşturma yaşandı.

Yaşanan sorunu yer hizmetleri memurları THY istasyon müdürlüğüne bildirdi. Kontuar memurları daha sonra uçak içindeki çekim ekibi yetkilisinden 5 bin dolar alarak bilet satış ofisine getirdi. Sorunun çözülmesinin ardından bu kez de uçakta teknik arıza meydana geldi. Bu iki sorun nedeniyle uçak 45 dakikalık gecikme ile Mumbai'ye havalandı.

DHA

bagaj , ünlü , uçak