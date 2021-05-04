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Yaprak Özdemiroğlu 20 yaş challenge’ına beğeni yağdı

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Şekerpare'de, Şener Şen ve İlyas Salman'la başrolde yer alan Yaprak Özdemiroğlu, sosyal medyadan 20 yaş fotoğrafını paylaştı.

Yeşilçam'ın en cesur oyuncularından olan Yaprak Özdemiroğlu yıllara meydan okuyor.

Yıllardır setlerden uzak olan Özdemiroğlu, şimdi 57 yaşında ve İzmir'de yaşıyor. Ara sıra sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan efsane oyuncu, 20 yaş akımına kayıtsız kalamadı.

 

Gençlik fotoğrafını hayranlarının beğenisine sunan Özdemiroğlu'nun paylaşımına beğeni yağdı. Güzel oyuncunun son hali de "Yıllara meydan okuyor" dedirtti.

Attila Özdemiroğlu'nun kızı Yaprak Özdemiroğlu, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Şekerpare filminde Şener Şen ve İlyas Salman'la başrolü paylaşarak hafızalara kazınmıştı.

Etiketler Yaprak Özdemiroğlu 20 yaş challenge
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