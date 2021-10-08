Yasmin Erbil'den ''taciz'' ve ''ifşa'' açıklaması

Şarkıcı Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil‘in kendisine gönderdiğini iddia ettiği ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etmişti. Yaşanan skandalla ilgili ünlü komedyenin kızı Yasmin Erbil açıklama yaptı.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, daha önce de taciz iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil’in kendisini taciz ettiğini açıklayarak, yazışma görüntülerini ve ses kayıtlarını paylaşmıştı. Mesajlarda Erbil, ‘Seninle uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok’ta göstermek daha mı saygın’ gibi ifadeler kullanmıştı. Erbil’in taciz skandalının ortaya çıkmasının ardından Ece Ronay’ın nişanlısı Erbil ile video yayınladı, Ronay ise “Sanırım artık nişanlım değil” diyerek nişanlısından ayrıldığını duyurdu.

“HEPSİNİ GÖRÜYORUM”

Mehmet Ali Erbil’in taciz skandalının ifşa olmasıyla birlikte kızı Yasmin Erbil, babasıyla ilgili kendisine gelen mesajlara isyan etti. “Sürekli açıklama bekliyorsunuz benden” diyen Erbil, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Herkes kendi ayrı bireydir ama aile her şeydir, sanmayın ki yanlışları doğruları görmüyorum. Hepsini görüyorum ama ben 2018’den beri babamı kaybetme korkusuyla cebelleşiyorum. 24 yaşında bir kızı olduğunun babam da farkında merak etmeyin ve benim hep arkamda oldu ve olmaya da çalışıyor buna emin olabilirsiniz. Bir insanın ailesinden birinin kaybetme korkusu yaşaması kadar korkunç bir travma olamaz”