Yoğun bakıma kaldırılan Hakan Altun'un sağlık durumu açıklandı
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılmıştı. Zafer Algöz, Hakan Altun'un yoğun bakımdan çıkarıldığını duyurdu.
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürülerek yoğun bakıma alınmıştı.
Hastaneye götürüldüğünde bilinci açık olan Hakan Altun’un tedbir amaçlı olarak 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenilmişti.
MÜJDEYİ ARKADAŞI ZAFER ALGÖZ VERDİ
Ünlü oyuncu Zafer Algöz, eski futbolcu Tuncay Şanlı ile birlikte Hakan Altun'u Nişantaşı'nda tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Hastane çıkışı konuşan Zafer Algöz, müjdeli haberi verdi. Algöz, "Kardeşim Hakan Altun'un durumu gayet iyi. Yoğun bakımdan çıktı. Kendisini normal odaya aldılar. Aşırı yorgunluk nedeniyle beyninde kan pıhtılaşması olmuş" dedi.
Algöz "Hakan Altun ameliyat olmayacak. En geç pazartesi günü taburcu olacak diye umuyorum" sözleriyle güzel gelişmeyi duyurdu.
BEYİN AMELİYATI OLMUŞTU
Ünlü şarkıcı 2007 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirmişti. Altun’un beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.
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