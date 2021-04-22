  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Yoğun bakıma kaldırılan Hakan Altun'un sağlık durumu açıklandı

Yoğun bakıma kaldırılan Hakan Altun'un sağlık durumu açıklandı

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılmıştı. Zafer Algöz, Hakan Altun'un yoğun bakımdan çıkarıldığını duyurdu.

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürülerek yoğun bakıma alınmıştı.

Hastaneye götürüldüğünde bilinci açık olan Hakan Altun’un tedbir amaçlı olarak 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenilmişti.

MÜJDEYİ ARKADAŞI ZAFER ALGÖZ VERDİ

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, eski futbolcu Tuncay Şanlı ile birlikte Hakan Altun'u Nişantaşı'nda tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Hastane çıkışı konuşan Zafer Algöz, müjdeli haberi verdi. Algöz, "Kardeşim Hakan Altun'un durumu gayet iyi. Yoğun bakımdan çıktı. Kendisini normal odaya aldılar. Aşırı yorgunluk nedeniyle beyninde kan pıhtılaşması olmuş" dedi.

Algöz "Hakan Altun ameliyat olmayacak. En geç pazartesi günü taburcu olacak diye umuyorum" sözleriyle güzel gelişmeyi duyurdu.  

 BEYİN AMELİYATI OLMUŞTU

Ünlü şarkıcı 2007 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirmişti. Altun’un beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

Etiketler hakan altun yıoğun bakım hastane beyin ameliyatı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altın, Dolar ve Euro'da tarihi rekor kırıldı! TL eridikçe eriyor!
Yeni atanan rektör, Bilal Erdoğan'a da teşekkür etti
Huawei yollara indi! Akıllı otomobil Huawei Seres SF5 satışa sunuldu
Gazeteci Selahattin Duman hayatını kaybetti
Marketlerin 23 Nisan çalışma saatleri belli oldu
Masumiyet dizisinde Hülya Avşar'ı yine sildiler
Rusya'dan Türkiye'ye tehdit: ''Askeri iş birliğimizi gözden geçiririz!''
Galatasaray'da 8 ismin üstü çizildi
15 yıl işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıktı
İşte Thodex reklamında oynayan ünlüler