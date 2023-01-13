Akit’ten kovulan isimden ilk ifşa: Kılıçdaroğlu’ndan özür diledi

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Akit TV'nin Ankara Temsilciliği görevinden kovulan Mehmet Özmen "idam edilmeli" dediği Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür diledi ve “Ertesi gün düzeltmek istemiştim ama kanal yönetimi izin vermedi.” dedi.

T24’ten Candan Yıldız’ın haberine göre Özmen 2019 yılındaki yayındaki ifadelerinden dolayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür dilemek istediğini ama engellendiğini savundu. 12 Eylül’ün işkenceleriyle bilinen Ulucanlar Cezaevi’nin müzeye dönüştürülmesiyle ilgili 2019 yılında Akit TV’de bir canlı yayında ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nun da idam edilmesi gerektiğini’ söyleyen Mehmet Özmen, Akit Medya Grubu’ndan işten atıldıktan sonra ifşalarda bulunmaya başladı.

Medya grubunun kendi bilgisi ve izni olmadan çeşitli davalarda adını kullandığını, bu durumu da İletişim Başkanlığı’nın basın kartını iptal etmesiyle öğrendiğini ifade eden Mehmet Özmen, 15 Ocak’ta belgeleriyle neler yaşadığını anlatacağını söyledi.

‘GEÇ YAPILMIŞ BİR ÖZÜR OLDUĞUNU BİLİYORUM’

Mehmet Özmen konuya ilişkin şunları anlattı: “İdam konusuna ilişkin Akit TV’de yaptığım bir canlı yayında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun adına da yer vermiştim. Yayın esnasında konuğum Sayın Remzi Çayır ve ben hatamızı fark ettik, düzeltmeye çalıştık. Daha sonrasında Oda TV tarafından cımbızlanarak ilk baştaki hatalı kısım yayınlandı ve kamuoyu şekilde meseleyi bildi.

Bu yayından dolayı elbette doğal olarak Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP kitlesi bana karşı tepkili. Hepsine hak veriyorum, onları anlıyorum. Ama çoğu arka planını bilmiyor. İnsan hata yapabilir. Bir canlı yayında ben hata yaptım. O yayının ertesinde çıkıp özür dilemek istedim ama kanal yönetimi izin vermedi. Sonra da işten çıkardılar. Buna özür dilemem ve düzeltmem için fırsat vermediler.

Geç yapılmış bir özür olduğunu biliyorum… Hatta CHP’li bir değerli milletvekili ağabeyim aracılığıyla Sayın Kılıçdaroğlu’ndan randevu talep ettim. Özrümü bizzat kendisine sunmak istedim ancak maalesef randevu talebim olumlu karşılanmadı.”

‘ÇALIŞANLARA YÖNELİK ÖZEL ARŞİV TUTULUYOR’

1997’de Akit Medya Grubu’nda işe başlayan, Almanya’ya gittiği için 10 yıllık bir aranın ardından yeniden gruba dahil olan Mehmet Özmen işten çıkarılırken haklarını alamadığını söyledi.

İlgi ve alakası olmadığı haberler nedeniyle hakkında davalar açıldığını öğrenmesinin ardından konuşmaya karar verdiğini ifade eden Özmen, Twitter hesabından Ali İhsan Karahasanoğlu, Ali Pacci ve Serdar Uslu için “İşte Akit Medya Grubu’nun baş kumpasçıları!” paylaşımını yaptı.

Gazete yazarları, gazete muhabirleri ve editörlerine yönelik özel arşiv tutulduğunu iddia eden Mehmet Özmen “FETÖ’cülerin yaptığı gibi özel arşivlerini tutar ve tıpkı alçak terör örgütünün yaptığı gibi vakti geldiğinde ortaya çıkarıp malzeme olarak kullanır. Yıllarca emek vermiş olan gazete yazarlarına, gazete muhabirlerine önce mobbinglerle atak yapar, sonra o kişiyle ilgili elindeki arşiv bilgilerine göz atar, daha sonra bütün hamlelerini ‘kanunlara’ uygun ama ‘ahlakdışı’ olarak atar. Hedefindeki kişiyi istifaya zorlar” diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Akit TV’de program yapan Mehmet Özmen, 1997 yılından bu yana görev yaptığı Akit Medya Grubu’nda işten çıkartıldı. Tazminatı ve diğer hakları ödenmeyen Özmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Akit’in gerçek kirli yüzünü artık tüm Türkiye bilmeli! Özellikle tüm yargı mensupları, 15 Ocak’ta yapacağım yayını izlemeli ve yayını anında suç duyurusu olarak kabul edip gereğini yapmalı!” demişti.

T24