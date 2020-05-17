Canan Kaftancıoğlu: ''Ötekileştirilen CHP'lilerin talepleri karşılanacak''

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu karantinatv’de şunları söyledi:

DARBECİ MİSİNİZ SORUSUNA CEVAP VERMEYİ ZUL SAYARIM!

Darbeci misiniz sorusuna savunmaya geçerek “darbeci değilim diyerek” cevap vermek bile ayıp sayarım! İnandığımız değerleri aklımıza getirdiğimizde, darbelerin asıl mağduru olan bizler ve CHP olduğunu bildiğimizden bu soruya cevap vermeyi zul sayarım! Asıl darbeciler bizim demokrasi mücadelemizin karşısında olan kişilerdir…

Suni gündemle değil vatandaşın asıl gündemini işsizlik ve yoksulluğu konuşmalıyız. Sokakta vatandaş kavga edenden hoşlanmıyor. Kendisi için kim çaba gösteriyorsa o duyguyla partiye bakmadan dayanışma gösteriyor…

İstanbul İl Kongresi’ndeki “Tek yön iktidar” iddiamız artarak devam ediyor…

ÖTEKİLEŞTİRLEN CHP’LİLERİN TALEPLERİ KARŞILANACAK

25 yıl sonra belediyenin değişimi önemliydi. İstanbul yeniden halka verildi ve belediyeyi yönetim anlayış değişti. Çalışanların ve diğer kesimlerin toptan değişmesi beklentisi gerçekliği olan bir beklenti değil…

Anlayış değiştikten sonra partizanlık yapmadan, o anlayışı en uygun şekilde temsil edecek kişiler de CHP’lilerdir…

İşe alınmalarda o kadar ötekileştirmenin olduğu bir dönemden sonra ortaya çıkan talepleri ve beklentileri görmemek ve haklı bulmamak mümkün değil ancak karşınızdaki de mağdur etmeden ve ötekileştirmeden pozitif ayrımcılık yaparak beklenti mutlaka karşılık bulacaktır…

25 yıllık anlayışı bir günde değiştirmek mümkün değil ama ötekileştirilen CHP’lilerin hak talepleri zaman içinde giderilecektir…

KADINLAR GEÇMİŞİN İNTİKAMINI ALACAK

İktidarın kadınlara bu kadar saldırması kadınlardan korktuğunu gösteriyor. İktidar Canan’dan korktuğu için değil, kadınların örgütlü mücadelesinin sonuç alacağını bildiği için kadınlar saldırıyor…

“Kadın kadının kurdu değil, kadın kadının yurdudur” dersek çok yol alırız… Biz kadınlar geçmişte çok az göreve getirilen kadınlar olarak bir araya gelerek geçmişin intikamını alacağız.

NURHAYAT HANIMA KAHVE DAVETİM HALEN GEÇERLİ

AKP Genel Başkan Yardımcısı eliyle oluşturulan sosyal medya hesaplarından bana ve bazı kadın arkadaşlarıma yönelik başlayan saldırıya karşı Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Bey’in eşi Nurhayat Hanım Twitter’de bizimle dayanışma duygularını yazdı. Ben de teşekkür ettim ve hakikata ulaşmak için kahve içmeye davet ettim. Özür dilemesi gerekenleri ortaya çıkartalım ve özür diletelim de dedim. Ben Nurhayat Hanım’a davetimi yaptım. Davete icabet ne zaman gerçekleşirse, ortaya çıkacak hakikat bana zarar verecek olsa da ben hazırım…

PARMAK SALLAYARAK DEĞİL, ÇÖZÜM ÜRETELİM!

Salgın dönemlerinde hak temelli bir yaklaşım olmadığı için insanların önüne “sağlığın mı, özgürlüğün mü” ikilemi çıkarılıyor, bu yanlış!

Yeni normal, yeni toplum düzeni için yeni siyasi anlayış ve aktörler olmalı. Pandemi süreci “yeni normale” ulaşmamıza katkı sunacak…

Merkezine insan koyan tarifler konuşulmalı. Güçlü devlet bireyi güçlendiren devlettir. Sağlık, eğitim ücretli olması bir yana vatandaşa hak temelli sunulmalı…

İktidarın ve yandaşlarının nefret söylemlerini takılmadan vatandaşın sorunlarıyla ilgilenmeli, işimize bakmalıyız. Parmak sallayarak değil, çözüm bularak hareket etmeliyiz… Siyaset yapma ve muhalefet yapma şeklimiz değişmeli…

KATFANCIOĞLU’NUN HAYALİNDE GENEL BAŞKAN OLMAK VAR MI?

Programın sonunda Necdet Saraç’ın “Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi hayalinde Genel Başkan olmak var mı” sorusuna ise Kaftancıoğlu “benim bu olmalıyım diye hiçbir duygum olmadı. Bir şey olmak için değil, hep beraber bir şey olmak için mücadele edelim. İnanmış bir mücadeleyi verirseniz, emin olun hayalinize ulaşıyorsunuz” dedi.