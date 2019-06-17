Didem Arslan Yılmaz’dan ‘ortak yayın’ eleştirisi

Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım ortak yayını için adı geçen Didem Arslan Yılmaz konuyla ilgili Twitter hesabından bir eleştiri yaptı.

Formatın politikacılar tarafından belirlenlemesinin yanlış olduğunu belirten Yılmaz’ın paylaşımı şöyle:

“Adayların katıldığı tartışma programının demokrasi kültürü açısından gelenek haline gelmesini çok isterim. Ama formatı, süreleri, soruları ve moderatörü politikacılar belirleyecekse, yanlış bir gelenek haline gelir. Bunun da kimseye faydası olmaz.”