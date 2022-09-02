Ebru Baki: İki kahveye ödediğim paraya inanamadım

Habertürk'te Para Gündem programında sunucu Ebru Baki, ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Habertürk'te Para Gündem programında sunucu Ebru Baki, ekonomideki gidişatla ilgili konuşurken "İki kahveye ödediğim paraya inanamadım" dedi. Kahve içmeye giderek sosyalleşen gençlerden bahsedildiği sırada Baki, "Çok normal bir yerde kahve içtim. Gördüğüm faturanın karşısında gerçekten çok şaşırdım. Zincir kafe de değil. İnanamadım o fiyata. Onunla baya bir kahve alıp günlerce içebilirsiniz. Bir de ufaktı. O parayı neye ödediğimi anlamadım." ifadelerini kullandı.