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Ersoy Dede ile Erdoğan'ın kuzeni birbirine girdi

Ersoy Dede ile Erdoğan'ın kuzeni birbirine girdi

Gazeteci Ersoy Dede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni olan gazeteci Cengiz Er’i sosyal medyadan engelledi. Er'den olay olacak bir açıklama geldi.

TRT1 Ana Haber spikeriyken son dönemde ekranlara çıkartılmayan Ersoy Dede ile gazeteci Cengiz Er arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ersoy Dede, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni olan Cengiz Er’i sosyal medyadan engelledi.

Cengiz Er bu hamleye karşılık, “Gazetecilik faaliyeti dışında her türlü pis işin, operasyonun içinde yer alan Ersoy Dede aklınca beni engellemiş. Bu aralar işleri pek yolunda gitmiyor galiba. Yazık…” ifadelerini paylaştı.

Etiketler cengiz er ersoy dede engelleme
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